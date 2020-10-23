Выборы: полиция открыла 556 производств по фактам нарушений, - Аваков
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Радио Свобода.
"По каждому из них будет осуществлено расследование и дана правовая оценка. Обращаюсь также к участникам избирательного процесса - от кандидатов до членов комиссий: не испортите себе жизнь наказанием за нарушение закона, оно того не стоит", - сказал Аваков.
По его словам, общественный порядок во время выборов будут охранять 140 тыс. правоохранителей.
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"МВД жестко настроено реагировать на нарушения. На дежурство выведено достаточно оперативных групп, на изготовке находятся все подразделения - от авиации до взрывотехников. Всего к обеспечению общественной безопасности и порядка во время местных выборов привлечено почти 140 000 сотрудников МВД. Прошу не провоцировать и не проверять систему МВД на прочность", - подчеркнул министр.
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