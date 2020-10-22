"Тысяча за голос": полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1000 грн: 500 грн - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата" , - говорится в сообщении.
Так, в четверг правоохранители разоблачили лиц при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. У злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.
Сейчас решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.
Расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.
За правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.
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