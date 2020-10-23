ВОЗ: Следующие несколько месяцев пандемии коронавируса будут очень сложными

23 октября, 2020, 20:44

Во Всемирной организации здравоохранения анонсировали трудности, связанные с пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга 23 октября, передает РБК-Украина .

По словам Гебрейесуса, ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно тяжелыми.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - отметил он.

В четверг, 22 октября, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 423 819 новых заражений коронавируса COVID-19 во всем мире.

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