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Espreso.tvМирВОЗ: Следующие несколько месяцев пандемии коронавируса будут очень сложными

ВОЗ: Следующие несколько месяцев пандемии коронавируса будут очень сложными

Во Всемирной организации здравоохранения анонсировали трудности, связанные с пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга 23 октября, передает РБК-Украина .

По словам Гебрейесуса, ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно тяжелыми.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - отметил он.

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