ВОЗ: Следующие несколько месяцев пандемии коронавируса будут очень сложными
23 октября, 2020, 20:44
Во Всемирной организации здравоохранения анонсировали трудности, связанные с пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга 23 октября, передает РБК-Украина .
По словам Гебрейесуса, ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно тяжелыми.
"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - отметил он.
- В четверг, 22 октября, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 423 819 новых заражений коронавируса COVID-19 во всем мире.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-