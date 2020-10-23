В мире за сутки коронавирусом заразились 423 819 человек, это новый антирекорд, - ВОЗ

23 октября, 2020, 08:47

В четверг, 22 октября, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 423 819 новых заражений коронавирусом COVID-19 во всем мире

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такой показатель является новым антирекордом по числу заражений в течение суток. Предыдущий рекорд - более 412 тыс. - зафиксировали 18 октября.

По данным ВОЗ, в течение суток в мире от коронавируса умерли 6426 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 41,6 млн человек, умерли более 1,1 млн, выздоровели около 28,3 млн.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 октября были зафиксированы 322 879 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6 043 - летальные, 134 898 человек выздоровели.

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