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Espreso.tvОбществоУкраинцы сделали "все, что могли", чтобы предотвратить оккупацию Крыма, - Аваков ответил Зеленскому

Украинцы сделали "все, что могли", чтобы предотвратить оккупацию Крыма, - Аваков ответил Зеленскому

Украинцы сделали "все, что могли", чтобы предотвратить оккупацию Крыма в 2014 году, но страна тогда имела ограниченные возможности

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя", передает "ЛИГА.Новосты".

"Я различаю политическую риторику и исключительно факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела ограниченные возможности и силы, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время", - сказал Аваков.

По его мнению, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться, а должен стать "предметом серьезного разбора ситуации".

"И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - сказал министр.

Аваков считает, что риторика, используемая политиками во время предвыборной кампании, только обостряет существующие проблемы.

"Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать время недопустимы приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - отметил глава МВД.

  • Отметим, что 20 октября Зеленский заявил, что "те, кто без боя" отдал "Крым, должны нести ответственность.

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