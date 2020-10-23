Украинцы сделали "все, что могли", чтобы предотвратить оккупацию Крыма, - Аваков ответил Зеленскому

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя", передает "ЛИГА.Новосты".

"Я различаю политическую риторику и исключительно факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела ограниченные возможности и силы, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время", - сказал Аваков.

По его мнению, этот вопрос вообще не должен публично дискутироваться, а должен стать "предметом серьезного разбора ситуации".

"И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - сказал министр.

Аваков считает, что риторика, используемая политиками во время предвыборной кампании, только обостряет существующие проблемы.

"Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать время недопустимы приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - отметил глава МВД.