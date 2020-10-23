Радиоактивная шахта отравляет воду в Донецкой области и грозит экологической катастрофой, - Резников

Об этом он заявил на Специальном киевском форуме безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

"Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас размещается на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду , чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды из этой шахты и сейчас радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды ", - сказал Резников на Специальном киевском форуме безопасности в пятницу.

Он также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.

"Еще несколько месяцев и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, в частности в южных районах Ростовской области", - предостерег вице-премьер.

Он добавил, что в начале октября в режиме видеоконференции встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссе и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.

"Конечно, сегодня вопрос, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории, остается пока вопросом", - пояснил вице-премьер.

Резников отметил, что аналогичная ситуация и в Крыму.

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