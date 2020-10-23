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Espreso.tvОбществоРадиоактивная шахта отравляет воду в Донецкой области и грозит экологической катастрофой, - Резников

Радиоактивная шахта отравляет воду в Донецкой области и грозит экологической катастрофой, - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что ряду неподконтрольных правительству районов на востоке Украины грозит экологическая катастрофа

Об этом он заявил на Специальном киевском форуме безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

"Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас размещается на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду , чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды из этой шахты и сейчас радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды ", - сказал Резников на Специальном киевском форуме безопасности в пятницу.

Он также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.

"Еще несколько месяцев и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, в частности в южных районах Ростовской области", - предостерег вице-премьер.

Он добавил, что в начале октября в режиме видеоконференции встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссе и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.

"Конечно, сегодня вопрос, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории, остается пока вопросом", - пояснил вице-премьер.

Резников отметил, что аналогичная ситуация и в Крыму.

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