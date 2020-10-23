Радиоактивная шахта отравляет воду в Донецкой области и грозит экологической катастрофой, - Резников
Об этом он заявил на Специальном киевском форуме безопасности, передает "Интерфакс-Украина".
"Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас размещается на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду , чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды из этой шахты и сейчас радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды ", - сказал Резников на Специальном киевском форуме безопасности в пятницу.
Он также отметил, что прекращена откачка воды из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.
"Еще несколько месяцев и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, в частности в южных районах Ростовской области", - предостерег вице-премьер.
Он добавил, что в начале октября в режиме видеоконференции встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссе и озвучил запрос Украины о требовании провести экспертизу и отправить мониторинговую миссию группы экспертов от МАГАТЭ на Донбасс.
"Конечно, сегодня вопрос, пропустят ли российские прокси экспертную группу на эти территории, остается пока вопросом", - пояснил вице-премьер.
Резников отметил, что аналогичная ситуация и в Крыму.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-