"Опрос" Зеленского будет стоить около 100 млн грн, - ОПОРА

23 октября, 2020, 14:21

Об этом рассказала глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, привлеченным к проведению опроса лицам может быть выплачено 1200 гривен.

"Если речь идет о гражданско-правовых договорах, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов - 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - сказала Айвазовская.

Политическая партия "Слуга народа" оплатит опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.