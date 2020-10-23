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Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского будет стоить около 100 млн грн, - ОПОРА

"Опрос" Зеленского будет стоить около 100 млн грн, - ОПОРА


фото: gettyimages
Ориентировочная стоимость опроса, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, составляет 103 млн грн

Об этом рассказала глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга, передает РБК-Украина.

По ее словам, привлеченным к проведению опроса лицам может быть выплачено 1200 гривен.

"Если речь идет о гражданско-правовых договорах, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов - 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - сказала Айвазовская.

  • Политическая партия "Слуга народа" оплатит опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

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