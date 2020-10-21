"Опрос" Зеленского в день выборов: "Слуга народа" взялась оплатить мероприятие и заявила, что это не будет агитацией

21 октября, 2020, 13:44

Политическая партия "Слуга народа" оплатит опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским

Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября, передает пресс-служба политсилы.

""Слуга народа" не будет проводить исследования собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследования, находиться за пределами избирательных участков", - говорится в сообщении.

В партии заверили, что во время исследования не будет использована партийная символика.

"Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов", - сообщили в СН.

Там добавили, что все расходы, связанные с опросом, будут отражено в отчете партии, подается в НАПК.

"Подчеркнем, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", - подытожили в партии.

Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов Украинский поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали".

В ОПУ заявили, что не исключено, что "опрос", проведение которого 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским .

Нардеп-"слуга" Александр Качура заявил, что "опрос" Зеленского не предусматривает юридических последствий, но имеет политические, ведь по результатам президент будет вносить законопроекты и принимать те или иные решения.