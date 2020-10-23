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Espreso.tvОбществоКоронавирус: несмотря на "красную" зону, Полтава может открыть кинотеатры

Коронавирус: несмотря на "красную" зону, Полтава может открыть кинотеатры


фото: dialog.ua
Полтава, которая находится в "красной" зоне, не будет усиливать карантин

Об этом заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота, передает " РБК-Украина ".

"Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры", - отметил он.

По словам Шамоты, что в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

  • Напомним, на Харьковщине, которая входит в "красную" карантинную зону, позволили работу кинотеатров, а также спортивные тренировки.

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