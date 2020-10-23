"Красная" зона карантина: на Харьковщине позволили работу кинотеатров

23 октября, 2020, 16:08

На Харьковщине, которая входит в "красную" карантинную зону, позволили работу кинотеатров, а также спортивные тренировки

Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер в Facebook .

"Города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области - в красной зоне карантина. Среди изменений - позволяем работу кинотеатров с соблюдением всех карантинных ограничений и проведение учебно-тренировочной работы спортсменов области, входящих в состав национальных сборных команд Украины по различным видам спорта ", - отметил Кучер.

Напомним, 19 октября, в Украине вступил в силу новый раздел на карантинные зоны в связи с эпидемией COVID-19. Так, за разделением Харьковщина находится в "красной" карантинной зоне .

Города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области - в "... Опубликовано Алексей Кучером Пятница, 23 октября 2020 г.

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