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Espreso.tvЭкономикаГостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - Марченко

Гостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя, - Марченко


фото: epravda.com.ua
По словам министра финансов Сергея Марченко, новый полноценный руководитель Государственной таможни будет избран в ближайшие дни по результатам конкурса

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Объявлен конкурс на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровом назначении. Подчеркну, что курс на трансформацию остается неизменным. Мы в дальнейшем будем строить в Украине таможню европейского уровня", - цитирует издание слова Марченко .

Министр подчеркнул, что бывшего исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского уволили с должности 22 октября на внеочередном заседании правительства, справился с поставленными задачами и был уволен по собственному желанию.

"Андрей Павловский заходил на должность исполняющего обязанности руководителя Гостаможни на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", - отметил Марченко.

Так, министр отметил, что среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

Кроме того, по словам Марченко, правительство начало процесс перехода Гостаможни к функционированию в формате единого юридического лица, начал тестировать на благонадежность таможенников, а также продолжает автоматизировать таможенные процедуры. Марченко подчеркнул, что реформа вступила в действие и уже является неотвратимой.

  • Напомним, 22 октября Кабинет министров назначил заместителя главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса и.о. главы Гостаможслужбы.
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