Правительство сменило главу Гостаможни
22 октября, 2020, 18:51
Кабинет министров назначил заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса и.о. председателя Гостаможслужбы
Об этом сообщает правительственный портал.
Кабинет министров уволил с должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского.
Временно исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины возложили на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.
- Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
- В августе Кабинет министров утвердил заместителя председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства.
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