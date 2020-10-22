Правительство сменило главу Гостаможни

22 октября, 2020, 18:51

Кабинет министров назначил заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса и.о. председателя Гостаможслужбы

Об этом сообщает правительственный портал.

Кабинет министров уволил с должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского.

Временно исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины возложили на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

В августе Кабинет министров утвердил заместителя председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского временно исполняющим обязанности главы ведомства.

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