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Espreso.tvОбществоПравительство сменило главу Гостаможни

Правительство сменило главу Гостаможни

Кабинет министров назначил заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса и.о. председателя Гостаможслужбы

Об этом сообщает правительственный портал.

Кабинет министров уволил с должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского.

Временно исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины возложили на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

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