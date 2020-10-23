До 40%: ОПОРА дала прогноз явки на выборах

23 октября, 2020, 15:00

Явка на местных выборах 25 октября может составлять до 40%

Об этом рассказала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Укринформ.

"Явка вряд ли будет высокой. На регулярных местных выборах, которые в третий раз происходят в Украине отдельно от парламентских (это 2010 год, 2015-й и 2020-й) явка ниже 50%. На регулярных, без карантина, без коронавируса и других обстоятельств. Поэтому положительная явка, по нашему мнению, будет до 40%. Утверждать, что она имеет перспективу быть выше, вряд ли можно. Хотя все зависит от самой территориальной общины ", - отметила Айвазовская.

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