В ОПОРЕ назвали причину, по которой бюллетень на выборах могут признать недействительным
23 октября, 2020, 08:33
Бюллетень на местных выборах будет недействительным, если напротив названия партии не будет проставлена отметка
Об этом в эфире программы "Право на власть" сказала голова правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Укринформ.
Она объяснила: если даже рядом с партией в бюллетене не будет цифры, которая соответствует фамилии депутата, он будет действительным. То есть главное - поставить галочку или другую отметку напротив названия партии.
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Айвазовская также сообщила, что в бюллетене будут внесены от 5 до 12 представителей каждой партии.
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