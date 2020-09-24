Очевидно, что есть подписанное письмо о приглашении российских войск, - Бессмертный о переговорах Лукашенко и Путина
Об этом украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.
Бессмертный оценил намерения и действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о получении российской военной поддержки для подавления массовых протестов.
"Очевидно есть факт, что на переговорах в Сочи были не только сказаны слова и выделены 1,5 млрд и подписаны документы. Я не сомневаюсь, что в таких ситуациях такие диктаторы как Лукашенко подписывают определенные обязательства. Это ситуация как с Януковичем, она один в один повторяется. Очевидно, что там есть и подписанное письмецо по приглашению войск. Когда надо оно будет датировано и вброшено в информационное пространство. Неслучайно это все бряцанье оружием, военные учения, заход войск, освобожденные казармы, заполненные казармы российскими войсками. Эта процедура идет", - сказал Бессмертный.
- Напомним, что 14 сентября в Сочи прошла встреча белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.
- 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- После инаугурации Александра Лукашенко белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения. Протестующих облили из водометов и начали массовые задержания.
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