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Espreso.tvОбществоОчевидно, что есть подписанное письмо о приглашении российских войск, - Бессмертный о переговорах Лукашенко и Путина

Очевидно, что есть подписанное письмо о приглашении российских войск, - Бессмертный о переговорах Лукашенко и Путина


фото: УП
Бессмертный считает, что Лукашенко уже подписал письмо к Путину о вводе российских войск в Беларусь. Когда будет надо, об этом письме могут вспомнить

Об этом украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.

Бессмертный оценил намерения и действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о получении российской военной поддержки для подавления массовых протестов.

"Очевидно есть факт, что на переговорах в Сочи были не только сказаны слова и выделены 1,5 млрд и подписаны документы. Я не сомневаюсь, что в таких ситуациях такие диктаторы как Лукашенко подписывают определенные обязательства. Это ситуация как с Януковичем, она один в один повторяется. Очевидно, что там есть и подписанное письмецо по приглашению войск. Когда надо оно будет датировано и вброшено в информационное пространство. Неслучайно это все бряцанье оружием, военные учения, заход войск, освобожденные казармы, заполненные казармы российскими войсками. Эта процедура идет", - сказал Бессмертный.

  • Напомним, что 14 сентября в Сочи прошла встреча белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.
  • 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась инаугурация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • После инаугурации Александра Лукашенко белорусская оппозиция объявила акцию неповиновения. Протестующих облили из водометов и начали массовые задержания.
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