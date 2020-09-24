Очевидно, что есть подписанное письмо о приглашении российских войск, - Бессмертный о переговорах Лукашенко и Путина

24 сентября, 2020, 22:27

Бессмертный считает, что Лукашенко уже подписал письмо к Путину о вводе российских войск в Беларусь. Когда будет надо, об этом письме могут вспомнить

Об этом украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.

Бессмертный оценил намерения и действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о получении российской военной поддержки для подавления массовых протестов.

"Очевидно есть факт, что на переговорах в Сочи были не только сказаны слова и выделены 1,5 млрд и подписаны документы. Я не сомневаюсь, что в таких ситуациях такие диктаторы как Лукашенко подписывают определенные обязательства. Это ситуация как с Януковичем, она один в один повторяется. Очевидно, что там есть и подписанное письмецо по приглашению войск. Когда надо оно будет датировано и вброшено в информационное пространство. Неслучайно это все бряцанье оружием, военные учения, заход войск, освобожденные казармы, заполненные казармы российскими войсками. Эта процедура идет", - сказал Бессмертный.