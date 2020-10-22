Знаменитый итальянский тренер объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает Goal .
72-летний итальянец уверен, что его тренерская миссия - выполнена. Главным достижением Липпи является победа со сборной Италии на чемпионате мира в 2006 году.
"Я точно могу сказать, что выполнил свою работу в качестве тренера. Этого достаточно. Может, я мог бы быть полезен в других ролях, посмотрим. Сейчас я точно ничего не планирую, как минимум до весны", - сказал Липпи.
Туринский "Ювентус" под руководством Марчелло Липпи пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза принимал Суперкубок Италии, а также по одному разу побеждал в финалах Кубка Италии и Лиги чемпионов.
Последним местом работы итальянца была сборная Китая по футболу. За свою карьеру Липпи также поработал в китайском "Гуанчжоу Эвергранд", миланском "Интере", итальянских "Наполи", "Аталанте", "Чезену", "Сиене" и ряде других клубов.
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