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Espreso.tvСпортЗнаменитый итальянский тренер объявил о завершении карьеры

Знаменитый итальянский тренер объявил о завершении карьеры


фото: Getty Images
Знаменитый итальянский тренер Марчелло Липпи объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Goal .

72-летний итальянец уверен, что его тренерская миссия - выполнена. Главным достижением Липпи является победа со сборной Италии на чемпионате мира в 2006 году.

"Я точно могу сказать, что выполнил свою работу в качестве тренера. Этого достаточно. Может, я мог бы быть полезен в других ролях, посмотрим. Сейчас я точно ничего не планирую, как минимум до весны", - сказал Липпи.

Туринский "Ювентус" под руководством Марчелло Липпи пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза принимал Суперкубок Италии, а также по одному разу побеждал в финалах Кубка Италии и Лиги чемпионов.

Последним местом работы итальянца была сборная Китая по футболу. За свою карьеру Липпи также поработал в китайском "Гуанчжоу Эвергранд", миланском "Интере", итальянских "Наполи", "Аталанте", "Чезену", "Сиене" и ряде других клубов.

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