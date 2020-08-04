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Espreso.tvСпортЛегендарный голкипер Касильяс объявил о завершении карьеры

Легендарный голкипер Касильяс объявил о завершении карьеры


фото: Getty Images
Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Об этом Касильяс сообщил в twitter.

Последним клубом 39-летнего испанца был "Порту"

"Самое главное - это путь, по которому ты идешь и люди, которые тебя в нем сопровождают, а не конечная точка путешествия. Я с уверенностью могу сказать: это был отличный путь с невероятным окончанием", - написал Касильяс.

За свою карьеру Икер Касильяс провел 881 матч, пропустил 866 голов, 338 поединков провел "на ноль". Вместе со сборной Испании вратарь дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012) и один раз чемпионат мира (2010). В составе мадридского "Реала" трижды победил в финале Лиги чемпионов.

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