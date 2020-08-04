Легендарный голкипер Касильяс объявил о завершении карьеры

4 августа, 2020, 15:13

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Об этом Касильяс сообщил в twitter.

Последним клубом 39-летнего испанца был "Порту"

"Самое главное - это путь, по которому ты идешь и люди, которые тебя в нем сопровождают, а не конечная точка путешествия. Я с уверенностью могу сказать: это был отличный путь с невероятным окончанием", - написал Касильяс.

За свою карьеру Икер Касильяс провел 881 матч, пропустил 866 голов, 338 поединков провел "на ноль". Вместе со сборной Испании вратарь дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012) и один раз чемпионат мира (2010). В составе мадридского "Реала" трижды победил в финале Лиги чемпионов.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña , no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado # Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh - Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Напомним, 1 мая 2019 года у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".