 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВойна в Нагорном Карабахе: премьер Армении Пашинян заявил, что мирного решения нет

Война в Нагорном Карабахе: премьер Армении Пашинян заявил, что мирного решения нет


фото: reuters
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе не будет еще долго

Об этом сообщает DW .

«Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе и начиная с этого этапа, еще очень долго не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться такими, что завершились. Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта ", - отметил Пашинян.

Он призвал сограждан добровольно идти на фронт, чтобы бороться до конца.

Премьер Армении призвал мэров, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов.

Читайте также: Армения заявляет о сбитом самолете ВВС Азербайджана

В Азербайджане остро отреагировали на такую позицию Пашиняна.

"Руководство Армении, не испытывая на себе никакого давления и не будучи привлеченным к ответственности за многочисленные преступления, совершенные до сих пор в рамках агрессивной политики против Азербайджана, своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть. Говоря об отсутствии дипломатического решения конфликта, Пашинян открыто признал, что Армения продолжает агрессивную политику, и нынешнее руководство этой страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров ", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, как передает Интерфакс .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать