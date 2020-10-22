Война в Нагорном Карабахе: премьер Армении Пашинян заявил, что мирного решения нет
Об этом сообщает DW .
«Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе и начиная с этого этапа, еще очень долго не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться такими, что завершились. Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта ", - отметил Пашинян.
Он призвал сограждан добровольно идти на фронт, чтобы бороться до конца.
Премьер Армении призвал мэров, глав администраций, органов местного самоуправления организовать процесс формирования добровольческих отрядов.
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В Азербайджане остро отреагировали на такую позицию Пашиняна.
"Руководство Армении, не испытывая на себе никакого давления и не будучи привлеченным к ответственности за многочисленные преступления, совершенные до сих пор в рамках агрессивной политики против Азербайджана, своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть. Говоря об отсутствии дипломатического решения конфликта, Пашинян открыто признал, что Армения продолжает агрессивную политику, и нынешнее руководство этой страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров ", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, как передает Интерфакс .
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