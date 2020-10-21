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Espreso.tvОбществоАрмения заявляет о сбитом самолете ВВС Азербайджана

Армения заявляет о сбитом самолете ВВС Азербайджана


фото: reuters
В Армении заявляют, что в районе Нагорного Карабаха был сбит самолет ВВС Азербайджана

Об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, самолет был сбит подразделениями ПВО непризнанного Нагорного Карабаха.

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В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообщение армянской стороны о якобы сбитом азербайджанском военном самолете "являются ложными и очередной выдумкой".

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