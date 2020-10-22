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Espreso.tvОбществоВо Франции количество зафиксированных случаев COVID-19 пересекло миллион

Во Франции количество зафиксированных случаев COVID-19 пересекло миллион

Во Франции с начала пандемии коронавируса зафиксировали уже 1000369 случаев инфицирования

Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса .

С начала пандемии в стране зарегистрировали 34 075 летальных случаев из-за осложнений коронавируса, переболело 111715 человек.

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