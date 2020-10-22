Во Франции количество зафиксированных случаев COVID-19 пересекло миллион
22 октября, 2020, 13:29
Во Франции с начала пандемии коронавируса зафиксировали уже 1000369 случаев инфицирования
Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса .
С начала пандемии в стране зарегистрировали 34 075 летальных случаев из-за осложнений коронавируса, переболело 111715 человек.
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