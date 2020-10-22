В Украине из Китая по новому маршруту прибыл первый контейнерный поезд

22 октября, 2020, 10:41

На станцию "Киев-Лиски" из Китая прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"На станцию" Киев-Лиски "прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина". В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поезд находился в пути 19 суток. Сейчас Укрзализныця планирует установить периодичность курсирования поезда до одного раза в неделю, а затем, при наличии достаточного груза, частоту будет увеличено и отправления происходить по четкому графику.

Кроме того, продолжается работа над загруженностью маршрута, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки были экономически привлекательными для перевозчиков.

"Целью Укрзализныци также является разработка онлайн сервиса, чтобы именно через электронную площадку клиенты могли заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии приобретение билетов на пассажирские поезда", - подчеркнули в компании.

В Укрзализныце также напомнили, что прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.

Контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины. Сейчас по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ.

Напомним, в начале июля в Киев прибыл первый прямой контейнерный поезд из города Ухань, что в провинции Хубэй Китайской Народной Республики.

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