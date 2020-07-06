В Киев прибыл первый прямой поезд из Уханя

6 июля, 2020, 12:22

На станцию Киев-Лиски прибыл первый прямой контейнерный поезд из города Ухань, что в провинции Хубэй Китайской Народной Республики

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"На станцию Киев-Лиски 6 июля 2020 прибыл первый поезд из города Ухань, находящегося в провинции Хубэй Китайской Народной Республики. В составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут поезда пролегал через территории четырех стран и составил более 9,5 тыс. км.

По словам и. о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, прямые контейнерные поезда из Китая становятся регулярным сервисом. Да, это уже второй поезд, который привез в Украину китайские товары.

"Расчетное время на преодоление этого расстояния составляет около 15 суток. Это показатель, который обеспечит конкуретнисть сухопутного маршрута перевозок китайского товара в Украине по сравнению с другими логистическими решениями. Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности", - цитирует пресс-служба слова Юрика.

Он отметил, что ранее территории Украины железнодорожным транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов в сочетании Китай-страны Западной Европы-Китай.

Кроме того, добавил Юрик, сейчас "Укрзализныця" рассматривает еще ряд новых маршрутов контейнерных поездов.

В пресс-службе также напомнили, что 8 июня был принят первый пилотный контейнерный поезд со станции Яньтай (Китай). Поезд привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.

Отмечается, что в настоящее время территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных "Укрзализныцей". Кроме того, по информации пресс-службы, заинтересованность участников рынка таких услуг в маршрутизации контейнерных перевозок позволяет уже сегодня перевозить 60% контейнеров в составе контейнерных поездов.

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