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Espreso.tvОбществоВ Николаеве подкупали избирателей в соцсетях: полиция открыла производство

В Николаеве подкупали избирателей в соцсетях: полиция открыла производство

Полицейские открыли уголовное производство из-за зафиксированных в Николаеве попыток подкупа избирателей в социальных сетях

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что 22 октября во время мониторинга социальной сети Facebook правоохранители обнаружили информацию с видеозаписью, на которой неизвестные лица за денежное вознаграждение предлагают людям принять участие в мероприятиях политической партии, а также передают деньги.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УК "Предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, сопровождается предвыборной агитацией или агитацией по референдуму, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах ".

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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