В Минске исчез известный поэт Строцев

22 октября, 2020, 08:35

21 октября в Минске исчез поэт Дмитрий Строцев

Об этом сообщает белорусский ПЕН-Центр со ссылкой на жену Анну Строцева.

"Мы с Димой расстались у дома около 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет", - сообщила она.

Справка. Дмитрий Строцев - белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекту "Минская Школа".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране найдут всех участников акций протеста против его режима.