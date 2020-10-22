В Минске исчез известный поэт Строцев
22 октября, 2020, 08:35
21 октября в Минске исчез поэт Дмитрий Строцев
Об этом сообщает белорусский ПЕН-Центр со ссылкой на жену Анну Строцева.
"Мы с Димой расстались у дома около 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет", - сообщила она.
Справка. Дмитрий Строцев - белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекту "Минская Школа".
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране найдут всех участников акций протеста против его режима.
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