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Espreso.tvОбществоВ Минске исчез известный поэт Строцев

В Минске исчез известный поэт Строцев


фото: facebook.com/pencentre
21 октября в Минске исчез поэт Дмитрий Строцев

Об этом сообщает белорусский ПЕН-Центр со ссылкой на жену Анну Строцева.

"Мы с Димой расстались у дома около 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет", - сообщила она.

Справка. Дмитрий Строцев - белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекту "Минская Школа".

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