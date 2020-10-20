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Espreso.tvОбществоЛукашенко об участниках протестов: в спокойном режиме найдем каждого, что мы и делаем

Лукашенко об участниках протестов: в спокойном режиме найдем каждого, что мы и делаем


фото: reuters
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране найдут всех участников акций протеста против его режима

Об этом сообщает БелТА.

"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния", - сказал он.

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По его словам, они в этом направлении уже "работают".

"Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - сказал он.

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