Лукашенко об участниках протестов: в спокойном режиме найдем каждого, что мы и делаем
20 октября, 2020, 17:30
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране найдут всех участников акций протеста против его режима
Об этом сообщает БелТА.
"Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния", - сказал он.
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По его словам, они в этом направлении уже "работают".
"Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - сказал он.
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