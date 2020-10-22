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Espreso.tvОбществоУкраина в ООН призвала Россию освободить украинских политзаключенных

Украина в ООН призвала Россию освободить украинских политзаключенных


фото: reuters
На заседании комитета Генассамблеи ООН Украина призвала Россию освободить украинский-политзаключенных

Об этом сообщает Украинская миссия при ООН в Twitter.

"Украина призвала к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины, в частности крымских татар - гражданских журналистов", - говорится в сообщении.

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