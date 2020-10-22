Украина в ООН призвала Россию освободить украинских политзаключенных

22 октября, 2020, 11:43

На заседании комитета Генассамблеи ООН Украина призвала Россию освободить украинский-политзаключенных

Об этом сообщает Украинская миссия при ООН в Twitter.

"Украина призвала к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины, в частности крымских татар - гражданских журналистов", - говорится в сообщении.

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# Украине на 4Комитети ГА # ООН призвала к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины, в частности крымских татар - гражданских журналистов. - UKR Mission to UN (@UKRinUN) October 22, 2020