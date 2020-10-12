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Espreso.tvОбществоРечь идет не об обмене, - Кулеба заявил, что Украина требует освобождения крымскотатарских заключенных

Речь идет не об обмене, - Кулеба заявил, что Украина требует освобождения крымскотатарских заключенных

Обмен пленными - самая сложная часть всех переговоров с Российской Федерацией, в отношении крымских татар украинская сторона добиваетсяне их обмена, а освобождения

Об этом недавно заявил министр иностранных дел Украины   Дмитрий Кулеба в интервью турецкому телеканалу TRT Russian, передает " Укринформ ".

"Обмен пленными, вероятно, является наиболее сложной и деликатной частью всех переговоров с Россией, потому что он касается судьбы людей, их родственников, которые ждут новости, поэтому никогда не раскрываем никаких данных заключенных, которые могут быть обменены или терминов" , - сказал чиновник.

Он заверил, что украинская сторона готова перейти в следующий раунд обмена.

"Это то, над чем мы активно работаем (обмен пленными). И мы готовы перейти к следующему раунду обмена. Однако   другая сторона не так конструктивная, как мы, есть много новых проблем, решение которых должны найти, прежде чем обмен сможет состояться. Но мы абсолютно полностью сосредоточились на том, чтобы формула "всех на всех" была реализована ", - сказал Кулеба.

О включении в списки обмена крымских татар, он отметил, что Киев добивается НЕ обмена, а освобождение.

"Когда мы говорим о крымских татарах, речь идет не об обмене. Мы требуем только освобождение этих людей, и это самая сложная часть, потому что Россия считает, что Крым под его юрисдикцией", - сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что Москва отвечает за то, что происходит на оккупированных территориях.

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