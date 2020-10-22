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Espreso.tvЭкономикаУкравтодор в следующем году планирует расширить и реконструировать пункт пропуска "Ягодин"

Укравтодор в следующем году планирует расширить и реконструировать пункт пропуска "Ягодин"

Укравтодор в следующем году планирует расширить и реконструировать украинско-польский пункт пропуска "Ягодин", а также часть трассы М-07 после Ковеля к границе

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, на трассе М-07 в направлении украинского-польского пункта пропуку "Ягодин" в этом году состоялась реконструкция и расширение дорожного полотна до первой категории. Наибольший объем работ выполнен ближе к границе. В следующем году запланировано расширение и реконструкция пункта пропуска "Ягодин".

По словам председателя Укравтодора Александра Кубракова, планируется, чтобы М-07 после Ковеля и до границы была первой категории.

В пресс-службе отметили, что дорога М-07 Киев-Ковель-Ягодин (на Люблин) является одной из стратегических для государства.

"На ней высокая интенсивность движения, трасса ведет в один из крупнейших в Украине пунктов пропуска на границе -" Ягодин ", поэтому ее называют" Варшавская дорога ". Автодорога совпадает с транспортным коридором Балтийское море - Черное море, а также является частью международной автомагистрали Е373 ", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что протяженность М-07 на Волыни составляет почти 160 км, а в направлении Ковель-Ягодин - 60,4 км. С 2001 по 2019 год было реконструировано 30 км дороги. В этом году на трассе проводятся строительные работы общей стоимостью 107, 1 млн грн.

В пресс-службе добавили, что расширение к первой категории проводилось также на трассе Н-22 Киев-Ровно. Кроме того, полностью завершен обход города Луцк.

По словам Кубракова, половина дорог в Волынской области уже в нормальном состоянии. В рамках программы "Большая стройка" в регионе в этом году обновляют не только международные, национальные и региональные дороги, но и 67 км территориальных дорог. На 2021 год остались территориальные автодороги, в частности дорога, ведущая к Шацких озер, которую также начинают восстанавливать в этом году, а завершить планируют в следующем.

Следовательно, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу реконструировать дорогу на Шацкие озера до лета следующего года.

"Давайте так, чтобы к лету все сделать. Все-таки Шацкие озера - это один из лучших украинских туристических" магнитов ", - цитирует пресс-служба слова президента.

В общем, отметили в пресс-службе, в Волынской области в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется отремонтировать 156 км дорог, на около 100 км уже сделано верхний слой.

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