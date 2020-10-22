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Espreso.tvСпортСтало известно, при каком условии Роналду сыграет против Месси в ЛЧ

Стало известно, при каком условии Роналду сыграет против Месси в ЛЧ


фото: reuters
У больного COVID-19 Криштиану Роналду остаются шансы сыграть против "Барселоны" во 2-м туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает AS.

По информации источника, если португалец за сутки до встречи получит отрицательный тест на коронавирус, то сможет выйти на футбольное поле в матче 2-го тура Лиги чемпионов. На туринский "Ювентус" ждет противостояние с испанской "Барселоной" Лионеля Месси.

Роналду заразился COVID-19 в расположении сборной Португалии. Он пропустил матч чемпионата Италии с "Кротоне" (1:1) и игру Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (2:0).

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