"Опрос" Зеленского: в МВД призвали не бить волонтеров

22 октября, 2020, 15:01

В МВД призывают украинцев не применять насилия в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским

Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, передает Интерфакс-Украина.

"Предостерегаем от любых насильственных действий в отношении этих людей... Я не знаю, как будет происходить опрос от президента, мы только предостерегаем от физического воздействия и провокаций", - сказал Шкиряк.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко добавил, что "полиция будет реагировать и давать правовую оценку любым незаконным действиям".

Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в полицию поступает информация о попытках срыва "Всеукраинского опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским.