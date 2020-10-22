"Опрос" Зеленского: в МВД призвали не бить волонтеров
22 октября, 2020, 15:01
В МВД призывают украинцев не применять насилия в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским
Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, передает Интерфакс-Украина.
"Предостерегаем от любых насильственных действий в отношении этих людей... Я не знаю, как будет происходить опрос от президента, мы только предостерегаем от физического воздействия и провокаций", - сказал Шкиряк.
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко добавил, что "полиция будет реагировать и давать правовую оценку любым незаконным действиям".
- Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в полицию поступает информация о попытках срыва "Всеукраинского опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским.
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