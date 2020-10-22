"Они быстро научились": Зеленский назвал низкую смертность от коронавируса в Украине результатом мастерства врачей

22 октября, 2020, 19:00

По словам президента Владимира Зеленского низкий показатель смертности от коронавируса в Европе объясняется мастерством украинских врачей

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью украинским СМИ.

"У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности - 1,9% (от числа заболевших, - ред.) из-за того, что врачи знают, как лечить COVID-больных. Они быстро научились - итальянцы не просто так приглашали наших медиков", - заявил Зеленский.

В то же время он добавил, что с сентября медицинским работникам повысили зарплаты.

Зеленский отметил, что считает целесообразным усиление ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий. Он подчеркнул, что регулярно проводит совещания, в частности с представителями местной власти, об опасности новой волны эпидемии. И уже начаты уголовные производства против городских голов за несоблюдение карантина.

Напомним, фактчекинговый проект Voxchek назвал слова Зеленского, сказанные им в ежегодном послании, о самой низкой смертность от коронавируса в Европе ложью и манипуляцией.

"Президент говорит неправду о проценте смертности в других странах. Летальность от COVID-19 в Украине действительно сейчас составляет 1,9%. Однако для Великобритании она составляет 6%, 2,7% для Германии и 3,8% для Франции. Кроме того, эти показатели сильно зависят от методов сбора данных, которые могут отличаться между странами. Отметим, что точные показатели смертности от COVID-19 пока неизвестны: их можно будет узнать только после окончания пандемии", - отметили аналитики. В исследовании они отметили, что в Украине самый низкий в Европе показатель охвата населения тестированием на коронавирус.

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