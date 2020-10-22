 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Они быстро научились": Зеленский назвал низкую смертность от коронавируса в Украине результатом мастерства врачей

"Они быстро научились": Зеленский назвал низкую смертность от коронавируса в Украине результатом мастерства врачей


фото: сайт президента
По словам президента Владимира Зеленского низкий показатель смертности от коронавируса в Европе объясняется мастерством украинских врачей

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью украинским СМИ.

"У нас почти самый низкий в Европе показатель смертности - 1,9% (от числа заболевших, - ред.) из-за того, что врачи знают, как лечить COVID-больных. Они быстро научились - итальянцы не просто так приглашали наших медиков", - заявил Зеленский.

В то же время он добавил, что с сентября медицинским работникам повысили зарплаты.

Зеленский отметил, что считает целесообразным усиление ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий. Он подчеркнул, что регулярно проводит совещания, в частности с представителями местной власти, об опасности новой волны эпидемии. И уже начаты уголовные производства против городских голов за несоблюдение карантина.

Напомним, фактчекинговый проект Voxchek назвал слова Зеленского, сказанные им в ежегодном послании, о самой низкой смертность от коронавируса в Европе ложью и манипуляцией.

"Президент говорит неправду о проценте смертности в других странах. Летальность от COVID-19 в Украине действительно сейчас составляет 1,9%. Однако для Великобритании она составляет 6%, 2,7% для Германии и 3,8% для Франции. Кроме того, эти показатели сильно зависят от методов сбора данных, которые могут отличаться между странами. Отметим, что точные показатели смертности от COVID-19 пока неизвестны: их можно будет узнать только после окончания пандемии", - отметили аналитики. В исследовании они отметили, что в Украине самый низкий в Европе показатель охвата населения тестированием на коронавирус.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать