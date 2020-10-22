Пропавшего белорусского поэта Строцева нашли в СИЗО Минска

22 октября, 2020, 15:35

Белорусского поэта Дмитрия Строцева, пропавшего 21 октября, обнаружили в минском СИЗО

Об этом говорится в заявлении ПЕН-Москва и Ассоциации "Свободное слово".

"Вчера в Минске внезапно исчез замечательный белорусский поэт, лауреат Русской премии Дмитрий Строцев. А сегодня, двадцать часов спустя, выяснилось, что он в изоляторе на Окрестина. Поэтому самом изоляторе, где силовики били, унижали, запугивали мирно протестующих граждан" , - говорится в сообщении.

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Правозащитная организация ПЕН-клуб требует немедленного и безоговорочного освобождения Строцева.