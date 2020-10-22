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Espreso.tvОбществоПорчу бюллетеней "опроса" Зеленского могут квалифицировать как хулиганство, - МВД

Порчу бюллетеней "опроса" Зеленского могут квалифицировать как хулиганство, - МВД


фото: censor.net
Правоохранители могут квалифицировать порчу бюллетеней "всеукраинского опроса" президента Владимира Зеленского как мелкое хулиганство

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РБК-Украина.

"Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не рвем книги..., если нам что-то не нравится. Рвать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - пояснил он.

Отметим, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание от штрафа до исправительных работ на срок до 2 месяцев. Также за это правонарушение можно получить административный арест на 15 суток.

Напомним, недавно Зеленский анонсировал "всеукраинский опрос" в день местных выборов - 25 октября.

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