Похищение дочери блогера в Киевской области: суд арестовал подозреваемых

"Чтобы предупредить преступление, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение ребенка. 21 октября в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки сразу после передачи денег. Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 ( похищение человека) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

22 октября решением Печерского районного суда города Киева подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога.