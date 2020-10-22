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Espreso.tvОбществоПохищение дочери блогера в Киевской области: суд арестовал подозреваемых

Похищение дочери блогера в Киевской области: суд арестовал подозреваемых

Суд взял под стражу лиц, спланировавших похищение дочери блогера на Киевщине

Такое решение 22 октября принял Печерский районный суд города Киева, передает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Чтобы предупредить преступление, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение ребенка. 21 октября в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки сразу после передачи денег. Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 ( похищение человека) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

22 октября решением Печерского районного суда города Киева подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога.

За содеянное злоумышленникам может грозить до 10 лет заключения.

  • Напомним, в Киевской области полиция предотвратила похищение дочери блогера-телеведущей с требованием выкупа.
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