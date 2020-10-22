Похищение дочери блогера в Киевской области: суд арестовал подозреваемых
Такое решение 22 октября принял Печерский районный суд города Киева, передает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Чтобы предупредить преступление, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение ребенка. 21 октября в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки сразу после передачи денег. Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 ( похищение человека) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.
22 октября решением Печерского районного суда города Киева подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога.
За содеянное злоумышленникам может грозить до 10 лет заключения.
- Напомним, в Киевской области полиция предотвратила похищение дочери блогера-телеведущей с требованием выкупа.
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-