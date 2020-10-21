Шестилетнюю дочь украинской телеведущей и блогера похитили ради $200 тыс., - полиция

"Злоумышленников задержали. Они планировали похитить ребенка с целью выкупа: за возвращение девочки должны были получить $200 тыс.", - говорится в сообщении.

21 октября злоумышленников задержали во время передачи денег.

"Полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить малолетнего ребенка с целью получения выкупа и подыскивают для этого исполнителя. Также установлено, что они планируют совершить разбойное нападение на конвертационный центр. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (подготовка к похищению человека) и ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (подготовка к разбойному нападению) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что злоумышленники собирались похитить дочь блогера, а потом получить за ее возвращение выкуп - $200 тыс. Установлено, что они тщательно готовились к совершению преступления, в частности арендовали дом, в котором планировали держать ребенка.

Чтобы предотвратить похищение малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение.

В своем Instagram блогер Алена Лоран рассказала, что "хотела бы забыть этот день навсегда".

В своих Instagram-историях она поделилась информацией о своей дочери.

"Да, мою дочь хотели похитить. Сейчас к нам приедет следователь. Мы еще раз дадим показания. Затем расскажу подробности", - сказала Лоран.

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