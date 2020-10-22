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Espreso.tvЭкономикаНБУ оставил учетную ставку на уровне 6% годовых, - Шевченко

НБУ оставил учетную ставку на уровне 6% годовых, - Шевченко

Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6%

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV .

"Довожу до вашего сведения, что правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6%", - сказал Шевченко.

По его словам, сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции.

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