Сохранение учетной ставки на уровне 6% сдержит цены и позволит снижать стоимость кредитов, - Шевченко

23 июля, 2020, 14:21

Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6% годовых, что позволит сдержать рост цен и оставит достаточное пространство для снижения стоимости кредитных ресурсов

Об этом глава Национального банка Украины сообщил во время брифинга, передает ЕспресоTV.

По его словам, правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

"С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, с другой - оставит достаточное пространство для снижения стоимости кредитных ресурсов в однознакового уровня", - сказал Шевченко.

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