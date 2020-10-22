Нафтогаз запустил вторую солнечную электростанцию в Житомирской области

22 октября, 2020, 12:08

НАК "Нафтогаз Украины" запустил вторую солнечную электростанцию в г. Чуднов Житомирской области мощностью 33 МВт

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Групп Нафтогаз получила" зеленый "тариф и лицензию на продажу электроэнергии для вновь построенной электростанции в г.. Чуднов (Житомирская обл.)", - говорится в сообщении.

По информации компании, станция построена в сентябре 2020 года с применением самых современных технологических решений и высокоэффективного оборудования от ведущих мировых производителей. В частности, на станци применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновых покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностей - 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринги инверторы SUN2000-185KTL от Huawei. Все вспомогательные элементы оборудования и материалы украинского производства.

Отмечается, что пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,313 МВт. Мощность в точке присоединения - 25 МВт. Плановый объем полезного отпуска (продажи) электроэнергии за первый год работы солнечной станции составит не менее 36,5 тыс. МВт ∙ ч с ожидаемым доходом более 153 млн грн.

Заказчиком проекту является дочернее предприятие Нафтогаза предприятие "Нефтегаз-Энергосервис".

По словам первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, реализация этого проекту направлена также на достижение целей устойчивого развития Группы Нафтогаз.

"По прогнозам компании, сокращение выбросов парниковых газов, в частности, углекислого газа составит не менее 880 тыс. тонн. Кроме того, проект стимулирует экономическое развитие местного сообщества, ведь при строительстве солнечной электростанции были задействованы исключительно украинские специалисты, включая местных жителей. Отдельно хотел бы отметить трудоустроенных людей с инвалидностью, которые чрезвычайно эффективно выполняли свою работу, в частности комплектующие солнечные панели перед размещением на участке ", - цитирует пресс-служба слова Переломы.

В пресс-службе добавили, что планы Группы в сфере возобновляемой энергетики предусматривают дальнейшее наращивание мощностей солнечной электроэнергетики в течение следующего года. Также Нафтогаз оценивает перспективы реализации проектов добычи и транспортировки водорода.