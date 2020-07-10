Нафтогаз запустил первую солнечную электростанцию в Харьковской области

10 июля, 2020, 10:56

НАК "Нафтогаз Украины" запустил первую солнечную электростанцию мощностью 0,999 МВт. в Балакийском районе Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Запустили солнечную электростанцию (СЭС) "Андреевка" (Балаклейский район, Харьковская обл.). Мощность станции - 0,999 МВт.", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте НАК "Нафтогаз Украины", СЭС "Андреевка" - это пилотный проект дивизиона "Новая энергия". Его задачей является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для Группы.

Отмечается, что закупка оборудования и услуг по монтажу происходила через конкурентные торги в системе Prozorro. Большинство комплектующих, использованных в процессе строительства станции - украинские. Станция получила "зеленый" тариф с июля 2020 года.

По словам менеджера проекта Сергея Овчаренко, возобновляемая энергетика - один из приоритетов группы Нафтогаз.

"Предприятия Группы Нафтогаз уже используют солнечные панели в качестве дополнительного источника электроэнергии на административных зданиях. Это научило нас работать с проектами ВИЭ и позволило успешно коммерциализировать" Андреевку ". Конструктивное решение регулятора о предоставлении нам лицензий на производство электроэнергии - новая страница в истории успеха нашей компании" , - цитирует пресс-служба слова Овчаренко.

В пресс-службе добавили, что дальнейшие планы в сфере "зеленых" проектов предусматривают завершение строительства значительно более мощной солнечной электростанции в Житомирской уже в сентябре этого года, а также расширение сети електрозарядних станций в столице.

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