Греция вводит комендантский час из-за вспышки COVID-19

22 октября, 2020, 21:08

Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 правительство Греции объявило введение новых карантина в стране с 24 октября

Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в Twitter.

Мицотакис объявил о введении новых карантина в стране, ведь в Греции зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19.

Начиная с 24 октября, в стране будет обязательным ношение масок даже на улице.

Также в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией введут комендантский час, который будет действовать с 00:30 до 5:00.

За прошедшие сутки в Греции зафиксировали 882 новых случая коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Напомним, с 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Также, Рим и весь столичный итальянский регион - Лацио - усиливают с 23 октября карантин, в частности вводят комендантский час, вслед за рядом других частей страны в связи с ростом числа заражений COVID-19

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb