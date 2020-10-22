Греция вводит комендантский час из-за вспышки COVID-19
Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в Twitter.
Мицотакис объявил о введении новых карантина в стране, ведь в Греции зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19.
Начиная с 24 октября, в стране будет обязательным ношение масок даже на улице.
Также в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией введут комендантский час, который будет действовать с 00:30 до 5:00.
За прошедшие сутки в Греции зафиксировали 882 новых случая коронавируса, что является наибольшим показателем с начала пандемии.
Напомним, с 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом.
Также, Рим и весь столичный итальянский регион - Лацио - усиливают с 23 октября карантин, в частности вводят комендантский час, вслед за рядом других частей страны в связи с ростом числа заражений COVID-19
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