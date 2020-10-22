Столичный регион Италии вводит комендантский час из-за увеличения случаев COVID-19

22 октября, 2020, 17:18

Рим и весь столичный итальянский регион - Лацио - усиливают с 23 октября карантинные ограничения, в частности, вслед за рядом других частей страныв, водят комендантский час в связи с ростом числа заражений COVID-19

Об этом сообщает The Local.

Комендантский час будет действовать в Лацио в течение 30 дней.

Стоит заметить, что Ломбардия и Кампания уже ввели подобные меры безопасности в течение этой недели. Правда, в столичном регионе комендантский час будет начинаться на час позже (в 0:00), чем где-либо в Италии, и продлится на час меньше - до 5 часов утра.

В эти часы жители смогут покидать свои дома только по уважительным причинам - из-за работы, проблем со здоровьем и тому подобных моментов. Они должны будут носить с собой соответствующие удостоверения.

Для нарушителей комендантского часа предполагается штраф в размере от 400 до 3000 евро.

Кроме того, в Лацио планируют перевести средние школы на минимум 50-процентное дистанционное обучение со следующего понедельника. А университеты - на 75-процентное.

В столичном итальянском регионе за прошедшие сутки было подтверждено 1 219 новых случаев коронавируса.

Как утверждает ряд важных итальянских медицинских экспертов, в крупнейших городах Италии уже так много зараженных, что тестирования и отслеживания их контактов уже недостаточно для эффективного сдерживания пандемии.

Весной этого года Италия была одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы. Сейчас речь уже идет о второй, осенней волне пандемии.

Напомним, с 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирус.

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