Fitch подтвердил кредитный рейтинг ПриватБанка на уровне "В" со стабильным прогнозом

22 октября, 2020, 14:03

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг ПриватБанка на уровне "B" со стабильным прогнозом, а также рейтинги устойчивости банка на уровне "b"

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, Fitch Raitings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ПриватБанка на уровне "В" со стабильным прогнозом. Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости банка на текущем уровне "b". Подтверждение национального рейтинга на уровне "АА (рус.)" Со стабильным прогнозом отражает неизменную кредитоспособность ПриватБанка по сравнению с аналогичными банками в Украине.

По данным агентства, подтверждение рейтингов ПриватБанка отражает приемлемое качество его розничного кредитного портфеля, созданного после национализации, что подтверждается низким уровнем проблемных кредитов в портфеле кредитных карт в размере 4%. А также высокая доходность капитала ПриватБанка, которой способствует прибыльный бизнес по кредитованию физических лиц, высокий комиссионный доход и управляемые отчисления на резервирование.

Напомним, согласно статистике Национального банка Украины, ПриватБанк в январе-июле 2020 возглавил список прибыльных украинских банков с государственной долей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb