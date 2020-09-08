ПриватБанк не сдает позиций: НБУ обнародовал рейтинг доходности украинских банков

8 сентября, 2020, 11:07

НБУ обнародовал рейтинг доходности украинских банков за семь месяцев 2020 года

Об этом говорится в данных НБУ.

Согласно статистике регулятора ПриватБанк в январе-июле 2020 возглавляет список прибыльных украинских банков с государственной долей. Так, финансовый результат ПриватБанка за этот период составил 16,2 млрд грн.

При этом наибольший ущерб начиная с апреля фиксируется в государственном Укрэксимбанке - 2,24 млрд грн.

Вторую позицию в рейтинге продолжает занимать Ощадбанк с прибылью 4,32 млрд грн, третью - Райффайзен банк Аваль с прибылью 2,46 млрд грн. Четвертое место занимает банк ПУМБ, пятое - ОТП Банк.

Кроме того, отмечается, что в целом по итогам семи месяцев 2020 года платежеспособные украинские банки получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом прибыльными за этот период были 58 из 75 работающих в Украине банков.

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