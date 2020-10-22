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Espreso.tvОбществоЕС созывает онлайн-саммит из-за распространения COVID-19

ЕС созывает онлайн-саммит из-за распространения COVID-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель принял решение о созыве саммита Евросоюза из-за пандемии COVID-19

Об этом он сообщил в Twitter.

"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020. Есть усилить наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19", - написал Мишель.

  Читайте также: Саммит лидеров ЕС в Берлине отменяют через COVID-19 - Меркель

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