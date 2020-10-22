ЕС созывает онлайн-саммит из-за распространения COVID-19
22 октября, 2020, 08:49
Глава Европейского совета Шарль Мишель принял решение о созыве саммита Евросоюза из-за пандемии COVID-19
Об этом он сообщил в Twitter.
"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020. Есть усилить наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19", - написал Мишель.
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Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19- Charles Michel (@eucopresident) October 21 2020
We need to strengthen our collective effort to fight # COVID19
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