ЕС созывает онлайн-саммит из-за распространения COVID-19

22 октября, 2020, 08:49

Глава Европейского совета Шарль Мишель принял решение о созыве саммита Евросоюза из-за пандемии COVID-19

Об этом он сообщил в Twitter.

"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020. Есть усилить наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19", - написал Мишель.

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Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19



We need to strengthen our collective effort to fight # COVID19 - Charles Michel (@eucopresident) October 21 2020