Саммит лидеров ЕС в Берлине отменяют из-за COVID-19 - Меркель
16 октября, 2020, 22:47
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит лидеров ЕС, который должен был состояться в Берлине в ноябре, отменен из-за коронавируса
Об этом сообщает Associated Press.
"Нам придется отказаться от встречи, потому что, на мой взгляд, это важно для уменьшения контактов", - сказала Меркель.
Саммит был запланирован на 16 ноября.
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