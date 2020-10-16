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Espreso.tvОбществоСаммит лидеров ЕС в Берлине отменяют из-за COVID-19 - Меркель

Саммит лидеров ЕС в Берлине отменяют из-за COVID-19 - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит лидеров ЕС, который должен был состояться в Берлине в ноябре, отменен из-за коронавируса

Об этом сообщает Associated Press.

"Нам придется отказаться от встречи, потому что, на мой взгляд, это важно для уменьшения контактов", - сказала Меркель.

Саммит был запланирован на 16 ноября.

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