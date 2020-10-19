Балух уже ходит и читает, динамика положительная, - врачи о состоянии экс-политзаключенного
19 октября, 2020, 11:30
Состояние эксполитзаключенного Владимира Балуха имеет положительную динамику
Об этом написала нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.
"Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная", - написала она.
- 12 октября врачи Владимира Балуха сообщили, что его состояние улучшилось.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки