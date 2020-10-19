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Espreso.tvОбществоБалух уже ходит и читает, динамика положительная, - врачи о состоянии экс-политзаключенного

Балух уже ходит и читает, динамика положительная, - врачи о состоянии экс-политзаключенного


фото: rbc.ua
Состояние эксполитзаключенного Владимира Балуха имеет положительную динамику

Об этом написала нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

"Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная", - написала она.

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