 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАрмения и Азербайджан не начали переговоры об обмене пленными

Армения и Азербайджан не начали переговоры об обмене пленными

Азербайджан и Армения не смогли начать переговоры об обмене пленными и телами погибших

Об этом в интервью "Общественному" сообщил заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян.

По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо контакты между оборонными ведомствами двух стран.

Также Балаян отметил, что в азербайджанский плен во время войны в Нагорном Карабахе попали двое армянских военнослужащих.

"В плен, как мы знаем, попали двое военнослужащих. Это точная цифра, которую нам сообщает Красный Крест", - сказал чиновник.

По его словам, армянские военные тоже взяли в плен азербайджанских солдат. Точного количества он не назвал, однако отметил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

"В армии обороны Нагорного Карабаха есть пленные военнослужащие-азербайджанцы, в том числе те, кто нуждается в медицинской помощи. Эта медицинская помощь оказывается", - отметил Балаян.

  • Напомним, в Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибло более 800 армянских военных. Азербайджан свои военные потери не раскрывает.
  • Президент Азербайджана Ильгам Алиев не исключил возможности предоставления культурной автономии Нагорному Карабаху.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать