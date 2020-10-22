Армения и Азербайджан не начали переговоры об обмене пленными

22 октября, 2020, 22:56

Азербайджан и Армения не смогли начать переговоры об обмене пленными и телами погибших

Об этом в интервью "Общественному" сообщил заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян.

По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо контакты между оборонными ведомствами двух стран.

Также Балаян отметил, что в азербайджанский плен во время войны в Нагорном Карабахе попали двое армянских военнослужащих.

"В плен, как мы знаем, попали двое военнослужащих. Это точная цифра, которую нам сообщает Красный Крест", - сказал чиновник.

По его словам, армянские военные тоже взяли в плен азербайджанских солдат. Точного количества он не назвал, однако отметил, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

"В армии обороны Нагорного Карабаха есть пленные военнослужащие-азербайджанцы, в том числе те, кто нуждается в медицинской помощи. Эта медицинская помощь оказывается", - отметил Балаян.

Напомним, в Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибло более 800 армянских военных. Азербайджан свои военные потери не раскрывает.

Президент Азербайджана Ильгам Алиев не исключил возможности предоставления культурной автономии Нагорному Карабаху.

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