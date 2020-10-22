Алиев обещает культурную автономию армянам Карабаха

22 октября, 2020, 21:16

Президент Азербайджана Ильгам Алиев не исключил возможности предоставления культурной автономии Нагорному Карабаху

Об этом Алиев заявил в интервью азербайджанским СМИ, сообщает Радио Свобода.

Алиев привел пример стран, в которых у людей "есть определенные права в рамках своих муниципалитетов и общин". Какие это страны, президент Азербайджана не уточнил, добавив лишь, что у армян, проживающих на территории страны, "тоже могут быть подобные контакты".

21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. Пашинян призвал мэров армянских городов организовывать отряды добровольцев.

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