Алиев обещает культурную автономию армянам Карабаха
Об этом Алиев заявил в интервью азербайджанским СМИ, сообщает Радио Свобода.
Алиев привел пример стран, в которых у людей "есть определенные права в рамках своих муниципалитетов и общин". Какие это страны, президент Азербайджана не уточнил, добавив лишь, что у армян, проживающих на территории страны, "тоже могут быть подобные контакты".
21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. Пашинян призвал мэров армянских городов организовывать отряды добровольцев.
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- Напомним, что в Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибло более 800 армянских военных. Азербайджан свои военные потери не раскрывает.
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