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Espreso.tvЭкономикаЗеленский инициирует изменение процедуры банкротства на период карантина

Зеленский инициирует изменение процедуры банкротства на период карантина


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в процедуру банкротства на период действия карантина

Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает возможность проведение собрания кредиторов в режиме видеоконференции на период действия карантина. Для подтверждения личности и полномочий участника собрания будут предоставляться документы, подтверждающие личность и ее полномочия, удостоверенные электронной цифровой подписью. При отсутствии ЭЦП у участника собрания, подтверждение его личности осуществляется в порядке, определенном законом о Едином государственном демографическом реестре.

Также предполагается, что собрание кредиторов могут проводиться путем опроса.

Кроме того, предлагается установить, что суд по ходатайству комитета кредиторов или по собственной инициативе может продлить сроки проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве.

При этом положения, касающиеся моратория на банкротство во время карантина, предлагается исключить из Кодекса.

  • Напомним, 13 октября Зеленский подписал закон №686-их "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства".

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