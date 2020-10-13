Зеленский подписал закон о совершенствовании процедуры банкротства
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, закон направлен на устранение недостатков Кодекса Украины по процедурам банкротства и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.
"Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников - казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников в открытии производства по делу о банкротстве не допускаются".
В пресс-служба отметили, что закон позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, стимулировать инвестиционную и кредитную сферы экономики.
- Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении закон №686-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства" 5 июня 2020 года.
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